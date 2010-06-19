Москва предлагает Киеву упорядочить приезд "заробитчан"

Москва предлагает Киеву упорядочить приезд украинских граждан на заработки в Россию.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил глава Федеральной миграционной службы (ФМС) России Константин РОМОДАНОВСКИЙ в ходе XIV Петербургского международного экономического форума.

«Мы сейчас ведем диалог с украинской стороной, чтобы наладить механизм организованного привлечения, чтобы люди, приезжая, знали своего работодателя заранее, чтобы условия, в которых они пребывают, были более цивильными», - сказал К.РОМОДАНОВСКИЙ.

По его словам, предполагается, что Федеральное государственное унитарное предприятие «Паспортный визовый сервис» будет с украинскими коллегами работать и помогать в решении этого вопроса.

Он отметил, что в прошлом году в России постоянно находились порядка 3 млн. граждан Украины, а въездов на территорию России было гораздо больше.

«Естественно, мы знаем, что большинство граждан Украины работают незаконно - они приезжают на три месяца, здесь три месяца работают незаконно, потом уезжают. Работают на протяжении периода своего пребывания», - сказал К.РОМОДАНОВСКИЙ.

В тоже время он подчеркнул, что украинские мигранты «абсолютно комфортны» для России.

К.РОМОДАНОВСКИЙ сообщил, что в целом в России постоянно проживают около 6,1 млн. иностранных граждан, из них 3,7 млн. - из стран СНГ.

При этом он отметил, что России нужна иностранная рабочая сила, поскольку это помогает преодолевать демографические сложности и решать кадровые вопросы во многих отраслях.