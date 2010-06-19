"Кодекс москвича" не отразится на украинцах

Создание правил для мигрантов в Москве не отразится на украинцах, приезжающих на работу в российскую столицу.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил глава Федеральной миграционной службы (ФМС) России Константин РОМОДАНОВСКИЙ в ходе XIV Петербургского международного экономического форума.

«Это ни в коем случае не отразится (на украинцах - УНИАН)», - сказал К.РОМОДАНОВСКИЙ.

В то же время, комментируя намерение властей Москвы разработать кодекс москвича, который поможет приезжим обосноваться в российской столице, К.РОМОДАНОВСКИЙ выразил мнение, что такая инициатива ничего не решит.

«Надо мыслить более широким категориями, чем карта Москвы. Нельзя Москву выделять из России. Москва – это тоже часть России», - подчеркнул он.

«У нас нет колючей проволоки, которой обнесена Москва, - нужно создавать условия», - добавил он.

По словам К.РОМОДАНОВСКОГО, когда говорят, что в том или ином регионе проживают те или иные национальности, то, скорее всего, это люди - граждане России.

«Как мы можем определить – проживают украинцы или молдаване. Если они живут где-то, то они имеют постоянную регистрацию или гражданство России. Говорить о миграционном процессе и национальной карте Москвы – это несколько некорректно», - сказал глава ФМС.

Он убежден, что такой свод правил не нужен вообще, а необходимо создавать необходимые условия для мигрантов – «чтобы люди не жили в подвалах и на чердаках».

Как сообщал УНИАН, председатель Комитета межрегиональных связей и национальной политики Москвы Михаила СОЛОМЕНЦЕВ сообщил, что власти Москвы планируют в скором времени разработать кодекс москвича, который поможет приезжим обосноваться в российской столице.

В частности, он отметил, что жизненный уклад Москвы базируется на русских культуре и традициях, сложившихся веками, и все, кто приезжает сюда жить, должны с этим считаться. Пока существуют неписаные правила, которых обязаны придерживаться жители столичного мегаполиса: не резать барана во дворе, не жарить шашлык на балконе.

«А в ближайшее время мы хотим разработать свод правил, которые помогут быстрее освоиться приезжим, которые остаются в Москве на постоянное место жительства», - подчеркнул М.СОЛОМЕНЦЕВ.

Разработку документов поручили московским диаспорам. После получения предложений от диаспор власти города подключат к этому вопросу ученых, которые помогут в итоге разработать кодекс москвича.

«Приезжает человек, а ему земляки дают книжку: посмотри, почитай, что здесь принято, а что не принято. Мы уверены, что это важное требование поможет всем жителям столицы без исключения стать москвичами», - заключил глава комитета, отметив, что мер Москвы Юрий ЛУЖКОВ дал поручение своему первому заместителю Людмиле ШВЕЦОВОЙ разработать вместе с Комитетом межрегиональных связей и национальной политики и учеными программу интернационального воспитания в школах.