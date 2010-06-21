Азаров: увеличить пенсионный возраст можно после обсуждения
01:06, 21 июня 2010Соцполитика
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А поднять тарифы - в некоторых регионах
Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что увеличение пенсионного возраста в Украине возможно лишь после обсуждения этого вопроса с общественностью, а тарифов на газ - лишь в тех регионах, где они не покрывают расходов по предоставлению услуг.
Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1" в воскресенье.
"Мы должны провести обсуждение этой проблемы (повышения пенсионного возраста - УНИАН), найти в обществе консенсус, прежде всего, и потом принимать решение. И, конечно, мы пойдем на этот шаг", - заявил Н.АЗАРОВ.
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