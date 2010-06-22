Охрана Президента разогнала акцию протеста

Охрана Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА разогнала мирную акцию крымских татар, которая происходила перед зданием Администрации главы государства в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в общественной организации «Авдет».

Мирная акция протеста была организована крымчанами в связи с отсутствием у них возможности несколько лет подряд законным путём получить землю для строительства жилья.

21 июня крымчане в количестве около 100 человек организовали у здания Администрации Президента Украины пикет с целью привлечения внимания В.ЯНУКОВИЧА к земельному вопросу в Крыму. Были выставлены лозунги: «Чиновников – саботажников инициатив Президента – к ответу», «Землю - народу», «Земельный вопрос в Крыму – под контроль Президента». Участники акции – пожилые люди, лишенные земли во время депортации, и молодежь, не имеющая земли, говорится в сообщении.

Сегодня, 22 июня, охрана Президента зачитала пикетчикам решение Окружного административного суда Киева. Решение предусматривает «установить ограничение на реализацию прав на мирные сборы путем запрещения гражданам Украины в лице МАМБЕТОВА А.А. проведения с 22.06.2010 бессрочной акции у Администрации Президента Украины. Постановление суда подлежит немедленному исполнению».

Участники акции считают, что ограничение права жителей Крыма на мирные сборы является дискриминацией и нарушением Конституции Украины.

При этом в постановлении указано, что ни истец, ни ответчик на суд не явились. Участники акции утверждают, что ничего не знали о данном судебном заседании. «Это решение, абсолютно противозаконное и антиконституционное, охрана Президента кинулась исполнять со рвением, достойным рвения солдат, производивших депортацию крымских татар в 1944 году. Участникам акции было заявлено, что если в течение часа они не свернут пикет, против старушек и зеленой молодежи будет применена сила. При этом пикетчикам были продемонстрированы два автобуса со спецназовцами и тюремный «воронок», - говорится в сообщении. В связи с этим участники акции вынуждены были свернуть свою акцию протеста.