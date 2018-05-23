Компенсации по вкладам Сбербанка: обещанного … года ждут

Правительство Азарова придумало, как, приняв в наследство обязательство предшественника по выплате компенсаций за обесцененные вклады Сбербанка СССР, отсрочить его выполнение, правда, пока только до середины 2011 года. И аргументы затягивания процесса выдвигаются весомые, все они перечислены в поданном на рассмотрение Верховной Рады законопроекте №6491. Для возобновления выплат Кабмину нужны новые: «Реестр вкладчиков сбережений граждан» и «Реестр страховщиков и застрахованных лиц». На составление этих списков, по подсчетам чиновников, понадобится не менее года. Но, прочувствовавшие на себе заботу государства граждане, уже вряд ли будут торопить…

Несколько слов о «Юлиной тысячи»

Великая эпопея 1000-гривневых выплат берет начало с 2008 года (еще ранее выплаты производились, но только значительно меньшими суммами, начиная с 50 гривень). Тогда она больше походила на пиар экс-премьера Юлии Тимошенко перед президентскими выборами, причем за счет государственного бюджета. В начале 2008-го началась регистрация всех вкладчиков, которые внесли свои средства в советский Сбербанк до 2 января 1992 года. Украинцы не были ограничены во времени, но, зная скоропалительную переменчивость настроения нашей власти, проявили активность, и за 2008-й компенсации получили, по подсчетам в то время Президента Виктора Ющенко, 6,388 млн. человек. Может, кто-то и был осчастливлен подарком из прошлого, но для некоторых он стал трагедией. Январско-февральские очереди советских вкладчиков для нескольких пенсионеров закончились летально…

Эксперты практически в один голос критически оценивали подобные государственные растраты. Есть немало отраслей украинской экономики, в которые, при большом уме, можно было со значительно большей пользой вложить 6 млрд. грн. Кстати, благодаря этим средствам можно было стартануть адресную социальную реформу, которая на перспективу намного актуальней для почти каждого седьмого украинца, простоявшего в очередях под отделениями «Ощадбанка».

В 2009-ом кризисном году правительственный азарт по выплатам компенсаций поутих – количество получателей резко сократилось до 87 тысяч. Власть, наконец, поняла, что опустошающие и без того дырявый бюджет выплаты доведут казну до дефолта и решила растянуть удовольствие делать людей счастливыми на годы. В 2010-ом Ю.Тимошенко была намерена возобновить выплаты, а средства расписать в бюджете, который, по понятным причинам, принимать не спешили, что снимало с правительства Юлии Владимировны ответственность за данное обещание. Мол, «мы не виноваты, что в парламенте бардак и все из-за этого страдают». «До 2008 года мы даже не имели реестра вкладчиков. Мы сделали его. Таких оказалось 8,5 млн. человек. В 2008 году мы оплатили 6,5 млн. человек компенсации по тысяче гривень. Осталось еще 2 млн. человек, но президент и парламент заблокировали поправки в бюджет, где были заложены эти средства. В 2009 году - кризис. В 2010 году с 1 января планируем возобновить выплаты", - заявляла в середине апреля 2009 г. Ю.Тимошенко.

Но остается вопрос - поспешило бы правительство вносить поправки в бюджет после выборов? К слову, ни один из кандидатов в президенты, судя по их заявлениям во время избирательной кампании, не выступал за такую опеку вкладчиков Сбербанка.

Кабмин всех пересчитает…

А теперь относительно новых реестров. Планируется, что правительство совместно с «Ощадбанком» и учреждениями бывшего «Укргосстраха» до 1 января 2011 г. определят порядок их составления и функционирования. Все должно быть готово к 1 июня 2011 года.

По мнению экономиста Международного центра перспективных исследований Александра Жолудя, данное решение говорит о том, что правительство затягивает процесс расчетов с гражданами. Позитивным моментом предлагаемого Кабмином законопроекта, по его мнению, является норма, согласно которой запрещается привлекать средства для выплат компенсаций по вкладам Сбербанка из валютного резерва Национального банка.

Есть и такие, кто использовал данную ситуацию, чтобы пропиариться на социальной теме. И кто же? Конечно те, кто делал это ранее. По мнению депутата Андрея Сенченко (БЮТ), все было в руках новой властной команды, не было только желания. Действующему правительству ничего не мешало заложить соответствующие расходы в госбюджете-2010. То есть, уничтожать госказну и дальше, чтобы удовлетворить тех, кто заложил практику возврата обесцененных вкладов. Никто не спорит, для многих людей 1000 грн. – большие деньги, особенно с учетом того, что большая часть получателей – пенсионеры, которым государство за честные труды платит «минималку». Но не стоит лицемерить, сидя по ту сторону баррикад. Предыдущее правительство в прошлом году тоже не спешило выплатить оставшееся, а в текущем и вовсе проигнорировало, не вписав сумму в бюджет. Пусть отдуваются «преемники»…

А.Сенченко также считает нецелесообразной инициативу создания нового списка вкладчиков. По его словам, работа по составлению реестра была выполнена прошлой командой на совесть: «Люди и так прошли не очень простую процедуру. Тем более, что речь идет о людях преклонного возраста, для которых еще один раз выстоять в очереди очень тяжело».

Между тем, по мнению эксперта Института экономических исследований и политических консультаций Александры Бетлий, создание нового реестра – правильный шаг, поскольку на сегодня нет полной информации обо всех, кто уже получил деньги, кто еще должен получить, какие суммы были выданы и т.д. Списки какие-то существуют, свести их воедино достаточно тяжело, однако реально, считает она.

Проблемой получателей остается непредсказуемость - меняется власть, меняются правила. Если очень нужны были деньги, то надо было морозиться зимой 2008-го до последнего, как в советских очередях, чтобы хоть что-то досталось. Теперь придется ждать обещанного до следующего года, правда, если не придет новая волна кризиса, не понадобится очередной реестр, в целом, не сменится воля власти и разрешит ли МВФ, который такие безрассудные действия не поошряет…

Юлия Главацкая (УНИАН)