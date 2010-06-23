Систему государственной кадровой политики изменят

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призывает изменить систему государственной кадровой политики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал, выступая сегодня на расширенном заседании Кабинета министров Украины.

По его словам, основным инструментом борьбы с коррупцией является демократизация жизни общества и открытость власти, прозрачность и понятность для граждан политических и управленческих решений. А это, по мнению Президента, невозможно без эффективной кадровой политики.

«Украине сегодня как никогда нужна научно обоснованная государственная кадровая политика, понятная, продуманная работа с кадрами, которая должна основываться на четко определенных перспективах развития украинского общества», - заявил Президент.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что приоритетные направления воссоздания человеческого потенциала должны определяться государственной национальной политикой в сфере демографии, занятости и рынка труда, образования и науки и тому подобное.

Президент подчеркнул, что сегодня ведется активная работа по восстановлению вертикали власти, но она еще не завершена.

«Мы уже начали работу по восстановлению вертикали власти, сохраняя при этом институциональную память при назначении руководства местных государственных администраций. Это непростой процесс, мы его еще не прошли, но и совершенствовать работу с кадрами мы будем постоянно», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что кадровая политика сегодня является одним из стратегических заданий государства.

По словам Президента, необходимо опираться на мощную кадровую систему и современные кадровые технологии. Он также высказался за необходимость ликвидации разрыва между поколениями кадрового корпуса государства.