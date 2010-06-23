Янукович обеспокоен долгами по зарплатам в Украине

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обеспокоен существованием задолженности по выплате заработной платы и несбалансированностью Пенсионного фонда Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в ходе расширенного заседания Кабинета министров Украины.

Президент отметил, что правительству следует усилить проводимую работу по ликвидации задолженности по зарплатам.

«Мы тут не должны успокаиваться. Мы остаемся в значительной степени с долгами по выплате зарплат. То, что в апреле началось частичное погашение, - это хорошо, нормально, но эта тенденция должна наращиваться. И этот вопрос мы должны держать на контроле», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он поручил премьер-министру Николаю АЗАРОВУ ввести практику ежемесячных отчетов комиссии по ликвидации задолженности по зарплатам по результатам ее работы.

Ситуацию с наполнением Пенсионного фонда Президент назвал неудовлетворительной. «Растет сумма недоимки, и на сегодняшний день она составляет около 4,5 млрд. грн., если не больше», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, в Украине задолженность по выплате заработной платы с начала года увеличилась на 15% и на 1 мая 2010 года составила 1,693 млрд. грн.

В то же время, в апреле т.г. задолженность по выплате зарплаты сократилась на 0,8%.

По данным Госкомстата, самый высокий уровень задолженности (более 100 млн. грн.) на 1 мая т.г. зафиксирован в трех областях Украины и в Киеве.