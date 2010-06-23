Суд признал противоправным постановление Кабмина Тимошенко

Окружной административный суд Киева признал противоправным постановление предыдущего правительства о размере выплат социально незащищенным слоям населения на этот год.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В частности, суд признал незаконным постановление Кабмина от 23 декабря 2009 года № 1375, которым, вопреки требованиям действующего законодательства, на этот год установлен размер денежных выплат социально незащищенным слоям населения ниже минимального прожиточного минимума.

Таким образом, отметили в ГПУ, суд признал обоснованными доводы прокуратуры относительно незаконности указанного постановления Кабинета министров „О дополнении пункта 3 постановления Кабинета Министров Украины от 26 ноября 2009 г. № 1252”.