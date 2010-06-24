Уровень безработицы в России в мае составил 7,3%

Уровень безработицы в России, исчисленный как отношение численности безработных к численности экономически активного населения, в мае 2010 г составил 7,3 проц. Об этом сообщает сегодня Росстат по итогам выборочного обследования населения по проблемам занятости по состоянию на вторую неделю мая 2010 г., сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Уровень занятости населения - отношение численности занятого населения к общей численности населения соответствующего возраста - в мае 2010 г составил 63,1 проц.

Численность экономически активного населения в возрасте 15-72 лет /занятые и безработные/ в мае 2010 г составила 75,8 млн человек, или более 53 проц от общей численности населения страны.

В численности экономически активного населения 70,2 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 5,6 млн человек - как безработные с применением критериев МОТ, то есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю.

По сравнению с маем 2009 г численность занятого населения увеличилась на 849 тыс человек, или на 1,2 проц, а численность безработных сократилась на 930 тыс человек, или на 14,4 проц.

Общая численность безработных, классифицируемых в соответствии с критериями МОТ, в 2,8 раза превышает численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения. В конце мая 2010 г в госучреждениях службы занятости населения было зарегистрировано в качестве безработных 2 млн 012 тыс человек.

Одна из причин таких отклонений - это методологические различия в части охвата категорий населения. Безработными в учреждениях службы занятости населения не могут быть признаны лица, не достигшие 16-летнего возраста, проходящие очный курс обучения в образовательных учреждениях, пенсионеры по возрасту, выслуге лет или на льготных условиях. При проведении обследования населения по проблемам занятости эти категории населения могут быть классифицированы как безработные, если в обследуемый период не имели работы, занимались поиском работы и были готовы приступить к ней, т.е. отвечали критериям для отнесения их к безработным по методологии МОТ.

В мае 2010 г в составе общей численности безработных, классифицируемых в соответствии с критериями МОТ, 10 проц /0,5 млн человек/ составляли граждане, которые не могут быть признаны безработными в органах службы занятости населения. Среди них 47,3 проц составляли лица проходящие очный курс обучения в образовательных учреждениях /включая лиц моложе 16 лет/, и 52,7 проц - пенсионеры по возрасту, за выслугу лет или на льготных условиях.

Кроме различий методологического характера, которые влияют на сравнимость размеров безработицы по данным обследований населения по проблемам занятости и данным административного учета службы занятости населения, имеются причины скорее субъективного характера, связанные с предпочтениями незанятого населения в выборе способов поиска работы.

Как показывают материалы обследований населения по проблемам занятости, 62 проц безработных ищут работу самостоятельно без содействия служб занятости. При этом мужчины реже обращаются в службы занятости в поисках работы, чем женщины. Среди безработных мужчин доля ищущих работу с помощью служб занятости в мае составила 36 проц, среди безработных женщин – 40 проц. Наиболее предпочтительным является обращение при поиске работы к помощи друзей, родственников и знакомых - его используют более половины безработных.

Среди безработных, по методологии МОТ, доля женщин в мае 2010 г составила 43,9 проц, доля городских жителей среди безработных - 63,5 проц. Превышение уровня безработицы среди сельских жителей по сравнению с уровнем безработицы среди городских жителей составляло 1,7 раза.

Средний возраст безработных в мае 2010 г составил 35,4 года. Молодежь до 25 лет составляла среди безработных 25,7 проц, в том числе в возрасте 15-19 лет - 5,1 проц, 20-24 года - 20,6 проц. Высокий уровень безработицы отмечается в возрастной группе 15-19 лет /27,6 проц/ и 20-24 года /14,8 проц/. По сравнению с маем 2009 г уровень безработицы среди молодежи в возрасте 15-19 лет снизился на 6,3 процентного пункта.

В среднем среди молодежи в возрасте 15-24 лет уровень безработицы в мае составил 16,3 проц, в том числе среди городского населения - 15,4 проц, среди сельского населения - 18,4 проц. Коэффициент превышения уровня безработицы среди молодежи в среднем по возрастной группе 15-24 лет по сравнению с уровнем безработицы взрослого населения в возрасте 30-49 лет составлял 2,7 раза, в том числе среди городского населения - 3,1 раза, сельского населения - 2 раза.

Среди безработных 25,9 проц составляли лица, срок пребывания которых в состоянии поиска работы /безработицы/ не превышает 3-х месяцев. Один год и более ищут работу 32,6 проц безработных /застойная безработица/. Среди сельских жителей доля застойной безработицы существенно выше, чем среди городских.

В численности безработных 25 проц составляли лица, не имеющие опыта трудовой деятельности. В мае их численность составила 1,4 млн человек. Данная группа безработных формируется преимущественно из числа молодежи /16 проц - за счет молодежи до 20 лет, 15 проц - 25-29 лет, 49 проц - от 20 до 24 лет/.

В мае среди безработных доля лиц, оставивших прежнее место работы в связи с высвобождением или сокращением численности работников, ликвидацией организации или собственного дела, составила 24,2 проц, а доля лиц, оставивших прежнее место работы в связи с увольнением по собственному желанию - 25,8 проц.

Самый низкий уровень безработицы, соответствующей критериям МОТ, отмечается в Центральном федеральном округе, а самый высокий - в Северо-Кавказском федеральном округе.