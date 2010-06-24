Минздрав: в Украине закрыто более 300 пляжей

В Украине из-за несоответствия санитарным нормам закрыты более 300 пляжей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, в текущем оздоровительном сезоне должны действовать всего 902 пляжа и рекреационной зоны в Автономной Республике Крым, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской областях, г. Севастополе, которые имеют выход на морское побережье, из них - 847 морских (93,9%) и 55 речных, в том числе и в г. Киеве на г. Днепр.

По состоянию на 21 июня в Украине работали 594 пляжа: 554 - на морском и 40 - на речном побережье.

В настоящее время проводится постоянный лабораторный контроль над качеством морской и речной воды.

В регионах ситуация на пляжах складывается таким образом.

В Автономной Республике Крым всего насчитывается 336 пляжей. Работало 299 пляжей, остальные – не открыты, поскольку не имеют на данное время разрешительных документов. Отклонения от стандарта выявлены в Сакском районе, на пляжах «Голубая Волна» и «Полтава». Эти места находятся под надзором санэпидслужбы, и купание на них запрещено.

В Донецкой области работает 12 пляжей, из них 7 морских, остальные не открыты в связи с неоформлением разрешительных документов. Проведено исследование 33 проб воды (17 – морской и 16 – речной). Отклонение от стандарта выявлено на речных пляжах на р. Сиверский Донец.

В Запорожской области из 332 пляжей (316 морских и 16 речных) за отчетный период работало 153 пляжа, из них 139 морских. Остальные пляжи не открылись в связи с неподготовленностью к оздоровительному сезону. Отклонение от стандарта выявлено на 5 пляжах, здесь проведены повторные исследования.

В Николаевской области всего под надзором СЭС находится 9 пляжей (6 морских и 3 речных). За отчетный период работало 8 пляжей, из них 6 морских и 2 речных. Закрыт один пляж в Первомайске.

В Одесской области из 21 действующего пляжа работает 19 морских пляжей в Одессе и приморских районах. Закрыт морской пляж «Черноморка» в областном центре и один речной пляж в г. Килия.

В Херсонской области под надзором госсанэпидслужбы находится 158 пляжей (145 морских и 3 речных). На сегодняшний день работает 86 пляжей (76 - морских и 7 - речных), остальные не имеют разрешительных документов на открытие. Отклонения от стандарта за отчетный период выявлены не были.

В г. Севастополе работают все зарегистрированные 8 пляжей (6 пляжей и 2 зоны рекреации «Любимовка», «Золотой пляж» в Балаклаве). Санэпидслужба исследовала морскую воду, отклонения от стандарта в которой не выявлены.

В г. Киеве работают все 12 пляжей и зон отдыха, расположенные на г. Днепр, из них 8 пляжей не имеют официальных разрешений на открытие. Открыты официально три пляжа.