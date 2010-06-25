Расходы на выплату пенсий в июне составят 16,9 млрд. грн.

Расходы на осуществление выплаты пенсий в июне текущего года составят 16,9 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в четверг на пресс-конференции сообщил министр труда и социальной политики Василий НАДРАГА.

По его словам, выплата пенсий и социальных выплат «идет согласно графику».

Министр уточнил, что до конца года уровень пенсий должен повыситься до 734 грн.

В.НАДРАГА также отметил, что за май т.г. размер пенсии вырос на 12%, по сравнению с январем, – с 630 грн. до 706 грн.

Он также сообщил, что размер государственной помощи семьям с детьми в мае составил около 2 млрд. грн.

Министр подчеркнул, что до конца года размер этих выплат планируется увеличить в три раза, в среднем такое повышение составит 25%.

"Общие бюджетные расходы на предоставление помощи более 2 млн. семьям в 2010 году составит 23,7 млрд. грн., что на 43% больше, чем в 2009 году", - сказал В,НАДРАГА.