Минздрав предлагает ввести европейские нормы

Министерство здравоохранения Украины предлагает ввести европейские санитарно-гигиенические и технические требования к фасованной питьевой воде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Геннадий РОЖКОВ сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Этот документ на сегодняшний день проходит государственную регистрацию в Министерстве юстиции Украины. Он объединил требования к питьевой воде централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения, а также воды питьевой фасованной. Документ максимально гармонизирован к европейским нормам и законодательствам», - сказал Г.РОЖКОВ.

Главный санврач уточнил, что речь идет о приказе Министерства здравоохранения №400, которым утверждены государственные санитарные нормы и правила, гигиенические требования к воде, предназначенной для потребления человеком.

«Впервые в нем утверждены требования к фасованной питьевой воде, которая до настоящего времени производилась по техническим условиям и в связи с отсутствием такого документа, практически не контролировалась, как со стороны производителя, так и со стороны санитарно-эпидемиологической службы», - пояснил он.

По словам Г.РОЖКОВА, новые правила предполагают контроль питьевой воды по семидесяти шести показателям.

Кроме того, главный санитарный врач сообщил, что санэпидемслужба начала проверки качества минеральных вод, которые производятся и реализуются в Украине.

«На контроле санэпидемслужбы находится 164 предприятия, которые производят минеральную воду», - уточнил Г.РОЖКОВ.