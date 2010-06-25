Украинским медикам повысят зарплату

Украинским медикам до конца этого года будет повышена заработная плата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на прямой телефонной линии в Киеве сообщил министр здравоохранения Украины Зиновий МЫТНИК.

По словам министра, согласно действующему законодательству, зарплата медиков “незначительно повысится”.

“Я считаю, что это незначительно. Зарплата медиков является самой низкой среди работников социальной сферы, не говоря о средней зарплате в промышленной сфере. Но на декабрь 2010 года уровень зарплаты повысится”, - отметил З.МЫТНИК.

Министр заверил, что месячная заработная оплата врача возрастет на 570 грн., врача-хирурга - на 637 грн., среднего медицинского персонала на 452 грн., младшего медперсонала - на 304 грн.