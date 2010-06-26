"Большая восьмерка" выделит беднейшим странам 5 млрд. долларов

Лидеры "Большой восьмерки" - семи наиболее промышленно развитых стран мира и России - на саммите в канадском городе Хантсвилл приняли решение выделить 5 млрд. долларов в течение 5 лет на программы, призванные помочь снижению младенческой смертности в беднейших странах.

Еще более 2 млн. долларов выделят другие развитые страны и благотворительные организации, передает Радио «Свобода».