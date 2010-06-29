В Греции началась очередная забастовка против пенсионной реформы

В Греции началась очередная 24-часовая всеобщая забастовка против реформы пенсионной системы и трудового законодательства.

Ожидается, что прекратит работу железная дорога и будут отменены международные авиарейсы, передает Би-Би-Си.

Во вторник греческий парламент должен начать дебаты по вопросу введения мер жесткой финансовой политики в условиях кризиса.

Среди возможных мер - сокращение пенсий, повышение пенсионного возраста и упрощение процедуры увольнения людей с работы.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля-начале мая страны-члены зоны евро решили оказать помощь Греции для поддержания стабильности в целом европейской валюты.

Программа реализуется совместно с МВФ на протяжении 3 лет. За этот период Греция может получить 110 млрд. евро помощи и кредитов от ЕС, стран-членов еврозоны и МВФ.

Греция завершила 2009 год с дефицитом бюджета в 12,7% ВВП при максимально разрешенном в зоне евро в 3% ВВП.