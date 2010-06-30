Mercer обнародовала данные о самых дорогих городах мира для иностранцев

Компания Mercer обнародовала исследовательские данные относительно самых дорогих городов мира для проживания иностранцев.

В тройке мировых лидеров оказались сразу два африканских города: на первом месте расположилась столица Анголы - Луанда, а на третьем - столица Чада - Нджамена. Между ними на второй строчке оказался Токио. Москва занимает 4-е место. Российская столица также лидирует по этому показателю во всей Европе.

Остальные места в десятке распределились так: на 5-м месте - Женева, на 6-м - Осака, на 7-м - столица Габона - Либревиль, 8-9 места разделили Цюрих и Гонконг, а на 10-м разместился Копенгаген.

Лондон с Парижем разделили 17-18 места, а Нью-Йорк, будучи самым дорогим городом в США, занял 27 место. Самым затратным для проживания городом обеих Америк признан Сан-Паулу /21 место в глобальном списке/, что прежде всего объясняется укреплением курса бразильского реала к доллару.

Самым дешевым для проживания иностранных специалистов городом Европы является Тирана /200 место/, а в мире - Карачи /последнее 214 место/.

Как утверждают специалисты компании Mercer, в последнее время заметно возрос интерес бизнес-сообщества к городам Африки, который особенно проявляется со стороны горнодобывающих, финансовых и энергетических компаний, авиаперевозчиков и производственного сектора. Недаром сразу три города Черного континента оказались в десятке. Также следует обратить внимание на тот факт, что в список попали сразу 7 городов Китая, хотя раньше в подобных перечнях значились только Пекин, Шанхай и Гонконг. А продолжающееся падение стоимости недвижимости в двух самых быстро развивающихся городах ОАЭ и всего Ближнего Востока - Абу-Даби и Дубае понизило общую стоимость жизни в них до, соответственно, 50 и 55 мест в списке, переадет ПРАЙМ-ТАСС.