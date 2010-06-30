Рыночники Украины собираются на «Черную Раду»

19 июля в Одессе состоится Чрезвычайный съезд работников рынков Украины. Об этом УНИАН сообщил председатель Национального форума профсоюзов Украины Мирослав ЯКИБЧУК.

По его словам, во время съезда планируется принять программу стратегических действий относительно решения острой проблемной ситуации, сложившейся на рынках страны. Участники обратятся к Президенту и премьер-министру Украины с требованием предпринять безотлагательные действия с тем, чтобы не допустить нарушения социально-экономических прав людей, занятых в рыночной торговле. В противоположном случае, по словам М.ЯКИБЧУКА, страну ожидает ряд Всеукраинских акций протеста.

Участие в съезде примут работники рынков Одессы, Хмельницкого, Харькова, Черновцов, Киева, Днепропетровска, Донецка, Винницы, Тернополя, Луцка и других городов.

Как отмечают в НФПУ, наибольшую обеспокоенность работников рынков вызывают изменения налогового законодательства и усиление фискальной системы; законность назначения владельцев рынков и связанные с этим проблемы заключения договоров аренды; неправомерность и экономическая необоснованность арендной платы и рыночного сбора на большинстве рынков Украины; неопределенность тарифов на услуги рынков; отсутствие гарантий сохранения или возвращения инвестиций предпринимателей в рабочие места, а также завышение цен на рыночные товары для потребителей.

По словам заместителя председателя НФПУ Григория КАБАНЧЕНКО, проблемы наемных работников рынков за 18 лет независимости Украины фактически нарушаются впервые. «До этого времени все решали проблемы владельцев рынков и частных предпринимателей, имеющих право торговли на рынке. Наемные же работники оставались вне поля зрения. Эти люди сегодня достигают предпенсионного возраста, и перед ними возникнет вопрос пенсионного обеспечения. Вследствие неурегулированной системы учета и ненадлежащего оформления занятости, многие из них останутся без пенсий, а в отдельных случаях - и без средств к существованию», - отмечает Г.КАБАНЧЕНКО.

На сегодняшний день в Украине насчитывается 2761 рынок, в торговле на которых задействованы 2,4 млн. лиц постоянно, а еще почти 4 млн. работают периодически.

Инициаторами Чрезвычайного съезда работников рынков Украины выступили представители рынков «Привоз» и «Староконный» (г. Одесса), «Озерка» (г. Днепропетровск), «Троещина» (г. Киев).