ФРУ и работодатели против предложения профсоюзов

Федерация работодателей Украины (ФРУ) и совместный представительский орган (СПО) работодателей на национальном уровне не поддерживают предложения профсоюзов относительно увеличения темпов роста заработной платы, который превышает темпы прироста производительности труда и ВВП.

Об этом идет речь в письме председателя СПО Алексея МИРОШНИЧЕНКО к министру труда и социальной политики Василию НАДРАГЕ, сообщили УНИАН в ФРУ.

Как сказано в письме, мировой экономический опыт доказал, что рост заработной платы в экономике страны должен сопровождаться соответствующим ростом производительности труда. В Украине такой тенденции не наблюдается. Начиная с 2001 года, темпы роста реальной заработной платы в нашей стране оказываются значительно выше темпов прироста производительности труда.

«В частности, за 2000-2009 гг. среднегодовые темпы прироста реальной заработной платы составляли 19,2%, а темпы прироста производительности труда – 7,2%, то есть в 2,7 раза ниже», – отмечается в письме.

На конец 2009 года Украина по доле оплаты труда в ВВП превысила средний показатель Евросоюза (49,1% против 48,8% соответственно). В Польше уровень расходов на оплату труда составляет 37,1% ВВП, в Болгарии – 36,2% ВВП.

По данным Международной организации труда (МОТ), на протяжении последних нескольких лет темпы роста зарплат в Украине были одними из самых высоких в мире.

В 2009 году доля зарплат достигла 54% ВВП.

В письме также подчеркивается, что в условиях экономического кризиса не обоснованный рост заработной платы приведет к вымыванию у предприятий средств, необходимых для модернизации и технического переоснащения.

«Ввиду уже сформированных диспропорций распределения доходов последующее значительное повышение в 2010 году заработной платы в условиях, когда экономика начинает выходить из кризиса, а также в условиях несоответственного роста производительности труда может привести к краху бюджета, снижению конкурентоспособности реального сектора экономики, а также к тенизации производства и повышению заработных плат лишь на бумаге с соответствующим ростом задолженности», – отмечается в письме.

По данным Всемирного банка, в Украине работодатели должны отдавать государству в виде налогов и других платежей 43,1% от фонда заработной платы, тогда как в странах Европы и Центральной Азии размер отчислений составляет в среднем 23,1%.