Быстрого восстановления капиталовложений в Европе не будет

Быстрого восстановления капиталовложений предприятий в Европе не предвидится.

Так считают авторы ежеквартального исследования «Прогноз развития еврозоны», подготовленного «Эрнст энд Янг».

Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение капиталовложений на 2,8% в 2010 году после падения на 14% в прошлом году. С 2011 года прогнозируется постепенное восстановление роста капиталовложений предприятий, которые, однако, не достигнут докризисного уровня даже к 2014 году.

Кроме того, считают эксперты, компании будут откладывать найм новых сотрудников ввиду неопределенности перспектив экономического роста. До 2012 года в еврозоне не будет наблюдаться снижения безработицы, небольшое сокращение до 9,4% произойдет к 2014 году, что, однако, на 2% выше показателя 2007 года. В ближайшем будущем безработица будет расти – максимального значения в 16,8 миллионов человек она достигнет в первую половину следующего года по сравнению с 16 миллионами в данное время.

По мнению экспертов, сокращение пособий и (или) увеличение налогов во многих странах в сочетании с вышеуказанными факторами обусловит замедление роста доходов, в результате чего личное потребление останется неизменным по отношению к достаточно низкому уровню прошлого года. Прогноз роста потребления составляет менее 1% даже в 2011 году, после чего будет происходить его медленное увеличение до 1,8%.