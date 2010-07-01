МЧС РФ отправит двумя самолетами 70 тонн гуманитарной помощи

МЧС РФ отправит двумя транспортными самолетами Ил-76 70 тонн гуманитарной помощи в пострадавшие от наводнения районы Украины.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщили в пресс-службе МЧС России.

«МЧС России доставит груз гуманитарной помощи – это электорогенераторы для обеспечения освещения в пострадавших районах, одеяла, вода, палатки», - сообщила сотрудница пресс-службы МЧС РФ.

По ее словам, всего двумя самолетами предполагается доставить около 70 тонн гуманитарной помощи.

Она подчеркнула, что 1 июля запланирована погрузка и отправка самолетов в Украину.

Как сообщал УНИАН, 30 июля президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ дал поручение главе МЧС Сергею ШОЙГУ оказать Украине необходимую помощь в ликвидации последствий наводнения.