НФПУ: зарплата украинцев должна быть выше прожиточного минимума

Председатель Национального форума профсоюзов Украины Мирослав ЯКИБЧУК считает, что минимальная зарплата украинцев должна быть выше прожиточного минимума, или хотя бы быть равным ему.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального форума профсоюзов Украины.

«Сегодня официальный размер прожиточного минимума работоспособного лица составляет 884 грн., в фактических ценах мая 2010 года это 981 грн. Поэтому, с учетом всех налоговых выплат, расходов на семейное обеспечение и содержание детей, прожиточный минимум в современной Украине должен быть, по крайней мере, 1 тыс. грн.”, - считает он.

М.ЯКИБЧУК отметил, что это абсолютно понятная норма, о которой также говорили политики, которые сформировали нынешнее правительство.

“И поэтому сегодня власть не доплачивает даже по собственным расчетами, по крайней мере, 112 грн. на каждую минимальную зарплату, которая с сегодняшнего дня составляет 888 грн.», - сказал М.ЯКИБЧУК.

При этом он отметил, что реальный размер прожиточного минимума в соответствии с настоящими нынешними ценами в Украине на товары и услуги, по не зависимым от правительства подсчетам профсоюзов, составляет не меньше 2 тыс. 356 грн.

По словам лидера НФПУ, расчет минимальной зарплаты в привязке к прожиточному минимуму является этапом, который уже должен был быть преодолен. Он отметил, что даже в большинстве развивающихся стран отказались от этой нормы.

«В цивилизованных странах мира, к стандартам которых стремится Украина, все социальные расходы рассчитываются в соответствии со средней заработной платой. К сожалению, в Украине к этому еще не пришли, поскольку такая методология заставит вывести значительную часть зарплат из тени, ведь многие работодатели часто делят зарплату на официальную – минимальную, определенную правительством, и неофициальную – «в конвертах», - сказал М.ЯКИБЧУК.

Он напомнил, что с 1 июля этого года минимальная заработная плата в Украине повысилась на 4 гривны - с 884 грн. до 888 грн., что предусмотрено государственным бюджетом на 2010 год.