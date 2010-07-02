Уровень безработицы в еврозоне не изменился

В мае 2010 года уровень безработицы с учетом поправки на сезонность не изменился по сравнению с апрелем и составлял в еврозоне 10%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

Уровень безработицы во всех странах - членах ЕС (ЕС-27) в мае также не изменился по сравнению с апрелем и составлял 9,6%.

В мае 2010 года самый низкий уровень безработицы зарегистрирован в Австрии (4%) и Нидерландах (4,3%).

Самый высокий уровень безработицы в мае-2010 наблюдался в Латвии (20% в первом квартале), Испании (19,9%) и Эстонии (19% в первом квартале).

По данным Евростата, в целом в мае не имели работы 15,789 млн. чел. в еврозоне и 23,127 млн. – в ЕС-27.

В мае 2009 года уровень безработицы в еврозоне составлял 9,4%, в ЕС-27 – 8,9%.

В зону евро с 2009 года входят 16 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр и Словакия.