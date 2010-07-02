Попов поручил погасить долги по зарплате в Киеве

Первый заместитель председателя КГГА Александр ПОПОВ поручил на протяжении трех месяцев погасить долги по зарплате на предприятиях Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на коллегии Киевской горгосадминистрации, где рассматривался вопрос о состоянии погашения задолженности по зарплате на предприятиях, в учреждениях и организациях столицы.

“Я предлагаю следующий график работы в направлении погашения задолженности: берем себе три месяца следующие. По 33% мы уменьшаем задолженность по зарплате в каждом месяце”, - сказал А.ПОПОВ.

При этом он предупредил, что лишит премиальных всех тех, кто отвечает за решение данной проблемы, в частности, руководителей отраслевых управлений и руководителей коммунальных предприятий, если этот график не будет выполнен и проблема не будет решена.

А.ПОПОВ добавил, что со своей стороны готов работать над решением вопроса круглосуточно.

“Мы должны найти необходимые механизмы и решить этот вопрос раз и навсегда, а в дальнейшем – прилагать все усилия, чтобы не допустить образования новой задолженности. Эту проблему надо закрыть навсегда, поскольку для столицы это позор”, - подчеркнул первый заместитель председателя КГГА.

По информации начальника Управления мониторинга организации заработной платы Главного управления труда и занятости КГГА Виталия СОИ, благодаря предпринятым городской властью мерам, на протяжении января – мая этого года задолженность по зарплате была погашена в полном объеме на 332 предприятиях города на общую сумму свыше 56 млн. грн., а свыше 25 тысяч работников получили задолженную зарплату.

Согласно последним статистическим данным, по состоянию на 1 июня задолженность по выплате зарплаты в Киеве составляла около 161,4 млн. грн. (8,6% от общей суммы долга по Украине), из которых 27,9 млн. грн., – по коммунальным предприятиям. По словам В.СОИ, это один из самых низких показателей среди регионов Украины.