Среди новых граждан ЕС больше всего выходцев из Африки

В 2008 году страны - члены Европейского Союза предоставили гражданство 696 тысячам человек.

Об этом УНИАН сообщили сегодня в Евростате.

Согласно сообщению, больше всего среди новых граждан ЕС выходцев из Африки (29% всех, кто получил гражданство стран - членов ЕС), других стран Европы, не являющихся членами ЕС (22%), Азии (19%), стран Северной и Южной Америки (17%).

Больше всего новых граждан ЕС в 2008 году были зафиксированы во Франции (137 тыс. чел.), Великобритании (129 тыс. чел.) и Германии (94 тыс.), на которые приходится более 50% всех, кто получил гражданство ЕС в 2008 году.

По происхождению среди получивших гражданство стран - членов ЕС в 2008 году больше всего было выходцев из Марокко (64 тыс.), Турции (50 тыс.), Эквадора (27 тыс.), Алжира (23 тыс.) и Ирака (20 тыс. чел.).

Выходцы из Украины были самой большой группой среди граждан, получивших гражданство в Чехии (397 чел., или 33%), Польше (587 чел., или 32,6%) и Словакии (181 чел., или 37,9%).