Сокращение дефицита бюджета не приведет к сокращению соцвыплат
Заявляет Надрага
Министр труда и социальной политики Украины Василий НАДРАГА заявляет, что сокращение дефицита бюджета не приведет к сокращению социальных выплат.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.
«Никаких разговоров, и, тем более, постановки задач для системы министерства в части сокращения социальных выплат я не получал. И ничего подобного Министерство труда и социальной политики не отрабатывает», - сказал В.НАДРАГА.
Министр подчеркнул, что в настоящее время в связи с планами сократить дефицит государственного бюджета отрабатываются меры по снижению административных расходов всех органов государственного управления. В том числе и Пенсионного фонда, что позволит сохранить уровень социальных выплат.
«Сегодня поставлена задача оптимизировать расходы Пенсионного фонда, в частности и по административным расходам», - подчеркнул он.
В.НАДРАГА также добавил, что бюджет Пенсионного фонда на 2010 год будет внесен на рассмотрение правительства после сокращения административных расходов.