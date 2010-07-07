Сокращение дефицита бюджета не приведет к сокращению соцвыплат

Министр труда и социальной политики Украины Василий НАДРАГА заявляет, что сокращение дефицита бюджета не приведет к сокращению социальных выплат.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.

«Никаких разговоров, и, тем более, постановки задач для системы министерства в части сокращения социальных выплат я не получал. И ничего подобного Министерство труда и социальной политики не отрабатывает», - сказал В.НАДРАГА.

Министр подчеркнул, что в настоящее время в связи с планами сократить дефицит государственного бюджета отрабатываются меры по снижению административных расходов всех органов государственного управления. В том числе и Пенсионного фонда, что позволит сохранить уровень социальных выплат.

«Сегодня поставлена задача оптимизировать расходы Пенсионного фонда, в частности и по административным расходам», - подчеркнул он.

В.НАДРАГА также добавил, что бюджет Пенсионного фонда на 2010 год будет внесен на рассмотрение правительства после сокращения административных расходов.