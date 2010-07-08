Барселона намерена ввести налог для туристов в 1 евро

Правительство одного из самых популярных среди туристов городов мира – Барселоны – рассматривает возможность введения особого налога на каждого иностранного гостя, сообщает Dario de Navarra.

По данным издания, сумма платы составит порядка ?1.

Таким образом власти города намерены компенсировать бюджетные сокращения, которые правительство Испании осуществило в борьбе с долговым кризисом.

По официальным данным, в прошлом году Барселону посетило 6,5 млн туристов.