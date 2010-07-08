ВР уточнила полномочия Пенсионного фонда

Верховная Рада Украины приняла закон Украины “О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование”.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 250 народных депутатов из 425, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон определяет правовые и организационные принципы обеспечения сбора и учета единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, условия и порядок его начисления и уплаты и полномочий органа, который осуществляет его сбор и ведение учета.

В законе определены плательщики единого взноса. Кроме того определены права и обязанности плательщика единого взноса.

Закон определяет размер единого взноса для каждой категории плательщиков и пропорции его распределения по видам общеобязательного государственного социального страхования с учетом того, что они должны обеспечивать застрахованным лицам страховые выплаты и социальные услуги, предусмотренные законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании, а также финансирование мероприятий, направленных на профилактику страховых случаев, создание резерва средств для обеспечения страховых выплат и предоставления социальных услуг застрахованным лицам и покрытия административных расходов по обеспечению функционирования системы общеобязательного государственного социального страхования.

Законом предусмотрено, что единый взнос не входит в систему налогообложения. Налоговое законодательство не регулирует порядок начисления, исчисления и уплаты единого взноса.

Для бюджетных учреждений сумма единого взноса распределяется: на общеобязательное государственное социальное страхование на случай безработицы - 4,1322%; на общеобязательное государственное социальное страхование в связи со временной потерей трудоспособности и расходами, связанными с захоронением, - 3,8567%; на общеобязательное государственное социальное страхование от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания – 0,551%; на общеобязательное государственное пенсионное страхование (в солидарную систему) - 91,4601%.

Единый взнос исчисляется исключительно в национальной валюте, в том числе из выплат (дохода), которые осуществляются в натуральной форме.

Исчисление единого взноса из сумм, выраженных в иностранной валюте, осуществляется путем пересчета указанных сумм в национальную валюту Украины по официальному курсу национальной валюты к иностранной валюте, установленному Национальным банком Украины на день исчисления единого взноса.

В законопроекте выписаны полномочия Пенсионного фонда относительно сбора и учета единого взноса.