Население Земли приближается к семи миллиардам

Население Земли достигло 6,89 миллиарда человек.

Об этом сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на агентство epd.

По данным ганноверского фонда "Население Земли" (Weltbevоlkerung), каждую секунду на планете рождаются три человека, всего же в течение года население увеличивается на 80 миллионов. Согласно прогнозам экспертов, через пятьдесят лет на Земле будут проживать 9,1 миллиарда человек.

Наиболее стремительно растет население развивающихся государств. К 2050 году численность населения 49 беднейших стран удвоится и составит 1,7 миллиарда.

"Если прогнозы подтвердятся, то под угрозу будет поставлена реализация одной из "Задач столетия", стоящих перед международным сообществом", - считает исполнительный секретарь фонда Ренате БЕР. Она напомнила, что в 2000 году была поставлена цель - к 2015 году добиться снижения наполовину уровня бедности в развивающихся странах. Однако до сих пор ни одной из них не удалось преодолеть бедность, так как уровень рождаемости оставался высоким.

Справка УНИАН. 11 июля отмечается Всемирный день народонаселения, учрежденный ООН в 1989 году.