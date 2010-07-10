ВР планирует определить понятие «избирательный адрес»

Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном реестре избирателей».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 250 из 434 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законопроектом определено понятие «избирательный адрес», в частности, избирателя, не имеющего зарегистрированное место проживания, военнослужащего, избирателя, отбывающего наказание, и избирателя, проживающего или находящегося за пределами Украины.

В соответствии с законопроектом, избирательный адрес избирателя, не имеющего зарегистрированное место проживания, определяется органом ведения реестра по согласованию со специализированным заведением, которое осуществляет в соответствии с законом учет бездомных граждан.

Избирательным адресом избирателя, проживающего или находящегося за пределами Украины, является его почтовый адрес в стране проживания (пребывания).

В законопроекте определены права избирателя и предусмотрены гарантии защиты и безопасности персональных данных избирателей.

Также законопроектом предлагается установить ежемесячное вместо ежеквартального обновление базы данных реестра.