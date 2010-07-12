Повышение пенсионного возраста приведет к падению уровня жизни

Поспешные решения в вопросе пенсионной реформы могут привести к падению уровня жизни украинцев. Об этом заявила глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ в прямом эфире программы «Шустер Live» на телеканале «Украина».

По ее словам, переговоры с Международным валютным фондом, которые ведет правительство, свелись к непопулярным мерам: увеличению пенсионного возраста, налоговой реформе, повышению коммунальных тарифов и цен на газ для населения.

«Что подразумевается под пенсионной реформой? Говорилось о том, что нужно сократить дефицит Пенсионного фонда, но все почему-то свелось к повышению пенсионного возраста», – заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – В итоге у нас получится, что люди будут умирать раньше, чем достигнут возраста, с которого смогут уйти на пенсию. Это страшно».

По мнению главы парламентского комитета, пенсионная реформа должна быть сбалансированной. «Сначала нужно улучшить систему здравоохранения, повысить качество жизни, довести социальные стандарты до европейского уровня, а уже потом приступать к дискуссии о возможности повышения пенсионного возраста», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она отметила, что несбалансированные, непродуманные поспешные реформы приведут только к падению уровня жизни граждан Украины, чего нельзя допустить.