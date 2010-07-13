Мэрия обнародовала график приема киевлян

Киевская городская государственная администрация обнародовала график приема граждан и прямых телефонных линий новым составом руководства столицы на III квартал текущего года.

В соответствии с информацией, размещенной на официальном веб-портале КГГА, Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ будет принимать киевлян каждый 3-й вторник с 17.00 до 19.00, в то же время горячую линию он не будет проводить.

Заместитель городского председателя - секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ будет иметь «горячие» телефонные линии с жителями столицы каждый 3-й четверг с 16.00 до 17.00.

Первый заместитель председателя КГГА Александр ПОПОВ (вопросы чрезвычайных ситуаций; здравоохранения и медицинского обеспечения; взаимодействия со средствами массовой информации) будет принимать граждан в 3-й вторник месяца с 11.00 до 12.00 и 4-ую среды с 14.00 до 15.00. “Горячая” линия будет проводься каждую 2-ю среду с 16.00 до 17.00 часов.

Заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО (вопросы подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу; транспорта, связи и информатизации; предоставление ритуальных услуг; рекламы; охраны, содержания и эксплуатации внутренних водоемов г.Киева и земель водного фонда; туризма) принимает граждан каждый 1-ый и 3-ый вторника с 12.00 до 13.00. Место приема - Печерская районная в городе Киеве государственная администрация. “Горячая” линия будет проводиться с его участией в 4-й вторник месяца с 11.00 до 12.00.

Заместитель председателя КГГА Руслан КРАМАРЕНКО (вопросы экономики и инвестиций; внутреннего финансового контроля; бюджета; ценовой политики; пенсионного обеспечения; использования и охраны земельных ресурсов) будет осуществлять прием граждан во 2-й и 4-й вторник месяца с 14.00 до 15.00 в помещении Подольской РГА. На горячую линию можно звонить по телефону в 3-й вторник с 14.00 до 15.00.

Для заместителя председателя КГГА Александра МАЗУРЧАКА (вопросы топлива, энергетики и энергосбережения; жилищно-коммунального хозяйства; благоустройства города) установлены приемные дни – 1-я среда месяца с 14.00 до 15.00 и 3-я среда с 16.00 до 17.00. Встречи будут проводиться в помещениях Святошинской или Голосеевской РГА. “Горячая” линия – каждая 2-ая среда месяца с 14.00 до 15.00.

Для заместителя председателя КГГА Александра МЕЩЕРЯКОВА (вопросы градостроения и архитектуры; регулирования градостроительной деятельности; строительства жилья; обеспечение населения жилой площадью) приемные дни определены – 2-й четверг с 15.00 до 16.00 и в то же время каждый 4-й четверг. Место приема – Шевченковская РГА. “Горячая” линия с его участием будет проводиться в 3-й четверг с 15.00 до 16.00.

Заместитель председателя КГГА Леонид НОВОХАТЬКО (вопросы социальной защиты населения и защиты населения от последствий аварии на ЧАЭС; работы ветеранских и женских организаций; труда и занятости; молодежной политики и социального обеспечения молодежи; образования и науки; культуры и искусств; физкультуры и спорта; опеки и обеспечения прав несовершеннолетних; охраны культурного наследия; вопросы национальностей и религии) будет принимать киевлян в 1-й и 3-й четверг с 12.00 до 13.00. Приемы будут организованы в помещении Дарницкой и Соломенской РГА. Горячая линия - 1-я среда с 15.00 до 16.00

Заместитель председателя КГГА Александр ПУЗАНОВ (вопросы коммунальной собственности, обеспечения законности и правопорядка, внутренней политики, работы БТИ) будет встречаться с гражданами в 3-й, 4-й четверг с 11.00 до 12.00 в помещении Днепровской РГА.

Заместитель председателя КГГА Виктор СИВЕЦ (вопросы промышленности, научно-технической и инновационной политики; регуляторной политики и предпринимательства; торгового и бытового обслуживания; экологии и охраны окружающей природной среды; охраны труда; защиты прав потребителей) будет проводить приемы каждую 1-ю, 3-ю пятницу с 12.00 до 13.00 в помещении Деснянской РГА. “Горячая” линия будет проводиться им во 2-й понедельник с 11.00 до 12.00.

Заместитель председателя КГГА – руководитель аппарата мэрии Бронислав СТЫЧИНСКИЙ (вопросы документального обеспечения; работы с обращениями граждан; деятельности архивов) будет проводить приемы каждую 1-ю среду с 16.00 до 17.00 и 2-й четверг с 17.00 до 18.00 в Оболонской РГА. В телефонном режиме к нему можно будет обратиться на горячую линию во 2-й четверг с 16.00 до 17.00.

Телефон едой «горячей» линии – 279-40-59.