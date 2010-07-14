Кабмин ликвидировал Государственную миграционную службу

Кабинет министров Украины ликвидирует Государственную миграционную службу. Это предусмотрено правительственным постановлением от 7 июля 2010 г. №559 «Некоторые вопросы государственного управления в сфере миграции», которое размещено на официальном сайте Верховной Рады.

Документом предусматривается с целью оптимизации системы государственного управления в сфере миграции остановить ликвидацию Государственного департамента по делам гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц, а также ликвидировать Государственную миграционную службу. Кабмин распорядился также создать комиссию по ликвидации Государственной миграционной службы и назначить главой комиссии главу данной службы Игоря РЕПЕШКО.

Документом также устанавливается, что правопреемником Государственной миграционной службы по вопросам гражданства, регистрации физических лиц и иммиграции является Министерство внутренних дел, а по вопросам миграции в рамках, определенных законодательством о беженцах, - Государственный комитет по делам национальностей и религий.