Тигипко: поступления от туризма должны быть большими

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО убежден, что поступления от туризма должны составлять более весомую долю в ВВП Украины.

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, об этом он заявил во время совещания по развитию туристического рынка Украины.

В обсуждении проблем отрасли принимали участие представители министерств экономики и финансов, Госкомпредпринимательства, Государственной пограничной службы, а также объединений туроператоров.

«Государство заинтересовано в быстром росте туристической отрасли. В странах, которые близки к нам по уровню развития, туризм обеспечивает поступление в бюджет в десятки раз больше. Отрасль имеет огромный потенциал роста, и задача государства - помочь в этом», - заявил С.ТИГИПКО.

Вице-премьер подчеркнул, что единичные меры не дадут ожидаемого эффекта. По его мнению, отрасль нуждается в обновленной комплексной программе развития, рассчитанной на среднесрочную перспективу.

«Туроператорам не нужны какие-либо льготы или снижение налогов. Им необходимы, прежде всего, четкие и прозрачные условия ведения бизнеса», - сказал вице-премьер-министр.

При этом С.ТИГИПКО обратил внимание на значительное отставание въездного туризма по сравнению с выездным. «Создание и развитие инфраструктуры для въездного туризма - неотложная задача бизнеса и власти в сфере туризма», - отметил чиновник.