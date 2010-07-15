Шахтеры Донецкой области готовы к радикальным действиям

Из-за регулярной не выплаты заработной платы горняки нескольких шахт Донецкой области намерены остановить работу шахтных водоотливов, что приведет в городах к затоплению жилых территорий.

Об этом сообщили в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины.

В сообщении отмечается, что в очень сложной финансовой ситуации оказались горняки шахты «Красный Октябрь» (г. Енакиево), входящую в ГП «Укршахтгидрозащита», шахты «Новогродовская №2» (г. Новогродовка), которая входит в «Донецкую дирекцию по ликвидации шахт».

Так, последний раз работники водоотливного комплекса шахты «Красный Октябрь» получили свою заработную плату еще в апреле, тогда с трудовым коллективом (156 человек) рассчитались за март текущего года. На этом выплата денег закончилась, и уже почти четыре месяца люди живут без зарплаты, отметили в профсоюзе. Задолженность, накопившаяся за этот период на предприятии, превысила 3 млн. грн., положенного финансирования в 2010 году предприятие также недополучило. Денег недостает практически по всем пунктам финансового плана, средств не предоставили ни на работы, ни на материалы, сетуют шахтеры.

В связи с критическим состоянием госпредприятия, обстановка в трудовом коллективе крайне тяжелая. Как рассказал председатель первичной организации Укруглепрофсоюза водоотливного комплекса шахты «Красный Октябрь» Юрий ТЕСЛЯ, люди находятся на грани отчаяния и готовы на крайние меры. Он заявил, что «если трудящимся не выплатят положенные деньги, они готовы остановить работу водоотливного комплекса, а это может иметь самые непредсказуемые последствия не только для самого предприятия, но и для всего города Енакиево».

Ю.ТЕСЛЯ отмечает, что проблемы «Красного Октября» не исключение, а скорее закономерность для шахт «Укршахтгидрозащиты». В аналогичной критической ситуации находятся остальные предприятия ГП. Всего в объединение входит 13 гидрозащитных шахт, расположенных в Донецкой и Луганской областях. Добыча на этих шахтах не ведется - они оставлены для защиты от затопления, как горных выработок, так и земной поверхности. «Финансирование практически каждого из этих предприятий в текущем году или отсутствует вовсе, или настолько мало, что шахты просто «захлебываются» в долгах, - сетует профсоюзный лидер, - Из-за отсутствия денежных средств не решаются вопросы охраны труда, промышленной безопасности, растет задолженность по заработной плате».

Ситуация требует принятия срочных мер, но в данный момент многочисленные обращения в инстанции всех государственных уровней результата не дали.