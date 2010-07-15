Киевсовет утвердил Программу развития социального жилья

Киевсовет принял Программу развития социального жилья на 2010-2015 гг. в городе Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, соответствующее решение было принято сегодня на пленарном заседании V сессии Киевсоветаады VI созыва. За это решение проголосовали 103 депутата.

«Жилищная проблема является одним из наиболее острых социально-экономических вопросов в городе, поскольку значительная часть населения нуждается в улучшении жилищных условий. При этом наиболее остро проблема жилья стоит для малообеспеченных семей и тех, которые нуждаются в социальной защите. Именно для них и предназначенная эта программа», - отметил секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ, ставя этот вопрос на голосование.

При определении путей формирования жилищного фонда социального назначения главное внимание будет уделено строительству нового жилья. Так, за счет нового строительства предусматривается создать 68,85 тыс. кв. м общей площади жилищного фонда социального назначения. Финансирование программы составит 366 млн. грн. При этом половину этих средств выделит государство, а половина пойдет из городского бюджета. Уже в этом году в рамках выполнения программы из городского бюджета Киева будет выделено 14 млн. грн.

В результате выполнения программы на первом этапе будет сформирован жилищный фонд социального назначения. На втором этапе будут осуществлены мероприятия по усовершенствованию законодательства и широкое внедрение этой программы. Всего во время реализации программы социальным жильем планируется обеспечить 1450 семей, говорится в сообщении.

«Киевская власть всегда уделяла большое внимание программам социального направления. Так, на финансирование социальной сферы выделяется значительная часть бюджета, в частности на надбавки и адресные выплаты социально незащищенным гражданам. И строительство социального жилья – это еще один шаг в перечне тех мероприятий, с помощью которых мы стремимся улучшить жизнь киевлян, сегодня особо нуждающихся в нашей поддержке», - подчеркнул О.ДОВГИЙ.