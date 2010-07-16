НФПУ подал иск в суд против повышения цен на газ

Национальный форум профсоюзов Украины (НФПУ) подал иск в Окружной Административный суд г. Киева относительно отмены постановления №812 Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ), которым были повышены цены на газ для населения на 50% с 1 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель главы НФПУ Григорий КАБАНЧЕНКО.

«Мы обратились в суд, и будут соответствующие обращения от других профсоюзов. Мы будем обращаться к премьеру, к Президенту с просьбой приостановить повышение цен для населения, подготовить постановление относительно вопроса по проблемам малоимущих», - отметил он.

По его словам, мотивом иска является то, что решение о поднятии тарифов не было согласовано с Совместным представительским органом профсоюзов и нарушен целый ряд норм законодательства.

В свою очередь, глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил ВОЛЫНЕЦ отметил, что Конфедерация также подаст в суд на это решение НКРЭ, сейчас готовится соответствующий пакет документов. При этом он выразил уверенность, что суд будет выигран, так как Кабинет министров не согласовал с профсоюзами это повышение, однако должен был сделать это в соответствии с Генеральным соглашением между Кабмином и профсоюзами.

М.ВОЛЫНЕЦ также отметил, что поскольку новое соглашение о сотрудничестве с МВФ на 2010-2011 года не подписано, то действует старое. «То есть идут манипуляции, чтобы выкрутиться», - отметил он.

По его словам, профсоюз намерен узнать, действительно ли повышение тарифов является требованием МВФ, поскольку население потребляет газ украинской добычи, стоимость которой невелика.

Также профсоюз намерен решать вопрос относительно инициатив по повышению пенсионного возраста.

Как сообщал УНИАН, согласно постановлению НКРЭ (№812 от 13 июля 2010 года) отпускные цены на природный газ для населения, дифференцированные по годовому объему потребления и наличию или отсутствию у абонента счетчика, с 1 августа 2010 года вырастут на 50%.

Справка УНИАН. Действующая система дифференциация цен на природный газ для населения в зависимости от годового объема потребления, наличия или отсутствия прибора учета действует с 1 января 2007 года.

Последнее повышение отпускных цен на природный газ для населения, дифференцированных по годовому объему потребления и наличию или отсутствию у абонента счетчика, было с 1 декабря 2008 года на 35%.

Населению поставляется природный газ украинского происхождения, добываемый предприятиями, государственная доля в уставном капитале которых превышает 50%.

Постепенное повышение внутренних цен на природный газ до экономически обоснованного уровня является одним из обязательств Украины в рамках сотрудничества с МВФ.