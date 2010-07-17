В Керчи запретят продажу алкоголя в праздничные дни?

Керченский городской совет планирует запретить предприятиям торговли города продажу алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых и пива (кроме пива в пластиковой таре) в период проведения массовых мероприятий с привлечением значительного количества граждан, сообщает Керченский городской портал.

В проекте решения сессии горсовета определены дни и часы, на которые распространяется запрет: 1 мая с 8:00 до 11:00, 8 мая с 18:00 до 11:00 9 мая, День молодежи (последнее воскресенье июня) с 18:00 до 22:00, День рыбака (второе воскресенье июля) с 18:00 до 22:00, День города (второе воскресенье сентября) с 18:00 до 23:00, 1 января с 08:00 до 13:00.