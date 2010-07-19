Жители Беларуси не заметили финансового кризиса

Жители Белоруссии не заметили финансового кризиса, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом он заявил в ходе своей рабочей поездки в Гомельскую область в минувшие выходные.

«В 2010 году зарплаты и пенсии в Белоруссии росли не такими быстрыми темпами из-за мирового финансово-экономического кризиса. Однако Беларусь уже выходит из кризиса. Причем белорусы его особенно даже и не заметили», – отметил Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко поставил перед белорусским правительством задачу: довести к концу 2010 года среднюю зарплату в стране до $500. Между тем, согласно последним данным Белстата, номинальная начисленная среднемесячная зарплата в мае составила 1 млн 158,4 белорусского рубля (примерно $386).

Также во время рабочей поездки Лукашенко назвал приоритеты развития Белоруссии на будущую пятилетку. Эти приоритеты: дисциплина и организованность, завершение программы развития малых и средних городов, приведение в порядок деревень. В сельской местности, по словам белорусского президента, следует создавать новые рабочие места, чтобы занять людей и не допустить миграции сельчан в города, передает «Газета.Ru».