В Киеве введут скидки на услуги ЖКХ добросовестным плательщикам

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ намерен внедрить в Киеве больничные кассы и предоставлять скидки на коммунальные услуги всем, кто платит за них до 20 числа каждого месяца.

Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом А.ПОПОВ заявил 16 июля в рамках пресс-тура в город Комсомольск Полтавской области. Во время рабочей поездки журналисты смогли ознакомиться с результатами реформы ЖКХ и медицинской сферы города.

Первым пунктом программы стало посещение роддома – здесь женщины имеют возможность рожать в присутствии мужей, а после родов мать с ребенком размещаются в отдельной палате. При этом они не платят за свое пребывание, ведь роддом финансируется за счет городского бюджета и за средства городской больничной кассы. В больничную кассу ежемесячно каждый житель Комсомольска сдает 15 грн. Такой механизм А.ПОПОВ предложил начать и в столице.

«Мы планируем с 2011 года взять под пилотный проект несколько больниц и создать там больничные кассы, куда киевляне по желанию вносили бы фиксированную сумму в 25-30 грн. в месяц. Если человек заболеет, он получит медицинскую помощь в определенном объеме, независимо от того, сколько накоплено на счете. Хотя сейчас медицина официально и бесплатная, но когда малоимущий попадает в больницу, он вынужден покупать медикаменты за собственные средства. При новой же системе люди смогут пользоваться медицинскими услугами, не думая, где взять деньги. В Киеве мы попробуем подключить к этой системе несколько клиник, и если дела пойдут хорошо, запустим проект дальше», – сообщил А.ПОПОВ.

Также в Комсомольске проведены успешные реформы в сфере ЖКХ. В городе не бывает перебоев с поставками холодной и горячей воды, а жители своевременно платят за коммунальные услуги. Приоритетом своей деятельности А.ПОПОВ сделал учреждение организаций совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). Так, в жилых домах было решено создать ОСМД, а ЖЭКи перевести в частную собственность, проведя перед этим конкурс. В итоге, все пять частных жилищных контор города действуют на базе коммунальных предприятий, кроме этого, создан и ряд ОСМД. Главной целью создания частных ЖЭКов было снижение налогового давления.

Кроме того, А.ПОПОВ ввел в Комсомольске предоставление 10-процентной скидки на жилищно-коммунальные услуги всем, кто заплатит до 20 числа расчетного месяца, чтобы повысить катастрофически низкий уровень проплат. После этого уровень расчетов возрос от 60 до 96-98% и сохраняется таким, несмотря на постепенное повышение тарифов с 2003 года.

Опыт успешных реформ Комсомольска А.ПОПОВ хочет использовать в Киеве – уже в четвертом квартале этого года запланировано ввести льготы для тех, кто будет платить за коммунальные услуги до 20 числа, а с начала 2011 года в столице начнет реформироваться и медицинская сферах.

«Во всех реформах, которые мы будем внедрять в Киеве, главным фактором будет мотивация», – подчеркнул А.ПОПОВ.

Справка УНИАН. А.ПОПОВ с 1994 года четыре раза избирался мэром Комсомольска.