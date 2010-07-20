Соглашение о безвизовом режиме с Израилем подпишут 21-22 июля

Украина и Израиль 21-22 июля планируют подписать соглашение о безвизовом режиме для граждан обеих стран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр ДИГУСАРОВ сегодня на брифинге.

По его словам, 21-22 июля министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО посетит с визитом Израиль. В ходе этой поездки запланированы его встречи с Президентом Израиля, вице-премьер-министром – министром иностранных дел этого государства и некоторыми другими должностными лицами.

Руководитель пресс-службы МИД отметил, что во время визита главы украинского МИД в Израиль планируется подписание соглашения о введении безвизового режима для граждан обеих стран.

А.ДИГУСАРОВ отметил, что этот шаг будет способствовать туристическому, культурному, деловому обмену между двумя странами.

Как сообщал УНИАН, 20 июня Израиль принял предложение министров туризма и иностранных дел об отмене визового режима с Украиной.

Договоренности об отмене виз Украина и Израиль достигли в конце 2009 года.

21 июня директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН сообщил, что МИД надеется завершить процедуры по введению безвизового режима с Израилем до осени этого года.

Он также сообщил, что после подписания соглашения о введении безвизового режима для граждан обеих стран правительства обоих государств должны окончательно его утвердить, обменяться нотами о завершении всех процедур, и только после этого соглашение о безвизовом режиме между Украиной и Израилем вступит в силу.