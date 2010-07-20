В бюджете есть деньги на субсидирование тарифов на ЖКУ

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ подчеркивает, что в бюджете есть средства для субсидирования повышенных тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сказал премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в эфире программы «Экзамен для власти» на Первом телеканале.

«Во-первых, в бюджете эти деньги есть. А, во-вторых, это одно из программных положений нашего меморандума с МВФ, согласно которому специальные средства будут выделены для компенсации. Кроме того, есть решение Европейского Союза о выделении 600 млн. евро по специальной программе, которая направлена на постепенное приведение в соответствии с рыночными, тарифов в Украине, в том числе, и на газ. Поэтому ресурсов на это достаточно», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что система предоставления субсидий существенно упрощена, это позволит существенно увеличить число семей, которые будут пользоваться субсидиями. Он отметил, что на сегодняшний день из 12 млн. семей в Украине субсидиями пользуются лишь 600 тыс., как правило, потому, что люди не оформляли субсидии из-за сложной процедуры оформления документов.

А за счет того, что сокращен процент расходов на оплату тарифов от общего дохода, пенсионеры практически не ощутят на себе повышение тарифов.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО в ходе селекторного совещания 19 июля заявил, что правительство будет инициировать введение штрафных санкций за неоплату населением жилищно-коммунальных услуг.

По его словам, на данном этапе предоставление субсидий населению будет осуществляться независимо от наличия долгов по оплате жилищно-коммунальных услуг. Однако в будущем этот вопрос может быть пересмотрен и предоставление субсидий может быть ограничено определенным периодом задолженности.

Тарифы на теплоснабжение и горячее водоснабжение вырастут на 20-25% в связи с ростом цены на газ для предприятий теплокоммунэнерго на 50% с 1 августа текущего года.