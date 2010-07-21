Субсидии получат вдвое больше семей, чем в 2009 году

В Министерстве труда и социальной политики рассчитывают, что жилищно-коммунальные субсидии в связи с ростом тарифов получат свыше 1,5 млн. семей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра труда и социальной политики Константин ВАЩЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Мы говорим о расширении доступа к субсидиям, и, по сути, вдвое будет увеличено количество семей, которые на нее могут претендовать. Это ориентировочно 1,5 млн. семей», - сказал К.ВАЩЕНКО.

Заместитель министра отметил, что увеличение объема субсидирования не повлияет на размер дефицита государственного бюджета. «Ни на расходную часть, ни на дефицит бюджета это решение не повлияет. Будет осуществлено перераспределение, и никаких дополнительных изменений в государственный бюджет принято не будет», - отметил он.

К.ВАЩЕНКО также сообщил, что и пенсионеры получат от Пенсионного фонда через почту бланки документов, необходимые для получения субсидий, а также бесплатный конверт для отправления заполненных документов в Пенсионный фонд. По словам заместителя министра, в целом около 9 млн. украинских семей получат сообщение от Пенсионного фонда и органов социальной защиты о программе субсидий и возможности ею воспользоваться.

К.ВАЩЕНКО отметил, что в каждом регионе будут созданы специальные комиссии, которые будут рассматривать обращения граждан, которые не имеют права на получение субсидий из-за превышения нормы о жилой площади.

«Относительно жилой площади нормативы остаются без изменений – это 21 кв. м на человека плюс 10,5 кв. м в целом на семью. Если эти нормы превышены, то право на субсидию утрачивается, но у разных людей могут быть разные жизненные обстоятельства, которые будут рассматривать соответствующие комиссии», - объяснил он.