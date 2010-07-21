Штрафы за неуплату ЖК-услуг нужно вводить после улучшения их качества

Штрафы для населения за неуплату коммунальных услуг вводить преждевременно.

Такое мнение УНИАН высказал лидер Всеукраинского общественного движения «Коммунальный фронт» Виталий ЯКОВЕНКО, комментируя сообщение первого вице-премьера Сергея ТИГИПКО о планах правительства внедрить практику наложения штрафов на неплательщиков коммунальных услуг.

Как пояснил В.ЯКОВЕНКО, такая позиция организации основывается на том, что в большинстве случаев качество коммунальных услуг находится на очень низком уровне, и не соответствует ценам за них.

«Многие отказываются платить за эти услуги именно в знак протеста, не соглашаясь с их низким качеством и высокой ценой. Особенно это будет заметно после повышения цен на ЖКУ, которое неизбежно из-за повышения цены на газ для населения и теплокоммунэнерго, когда за то же самое низкое качество будут требовать ещё большие деньги. Поэтому мы категорически против введения таких санкций без улучшения качества», - заявил лидер «Коммунального фронта».

Также глава общественной организации отметил, что введение штрафов преждевременно и по причине отсутствия механизмов для населения просто и легко доказать отсутствие услуги или её низкое качество.

«Если правительство по-настоящему думает о людях, то если уж и вводить штрафы, то обязательно одновременно вводить упрощенные механизмы доказывания и фиксации отсутствия коммунальной услуги, за которую можно не платить. Это было бы честно по отношению к украинцам, которые массово страдают от коммунальных проблем», - сказал он.

При этом лидер «Коммунального фронта» подчеркнул, что часто люди временно накапливают задолженность по ЖКУ из-за своего нестабильного финансового положения, которую они погашают при первой возможности.

«Статистика показывает, что это очень массовое явление: в отопительный сезон, когда суммы оплат больше, долги населения растут и погашаются в летний период, когда размер платы снижается. Причина этого явления – низкое благосостояние людей, при их высоком уровне гражданской ответственности. Поэтому вводить штрафы для таких людей недопустимо», - добавил В.ЯКОВЕНКО.