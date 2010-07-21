Сегодня Украина и Израиль подпишут соглашение о безвизовом режиме

Сегодня состоится подписание соглашения о безвизовом режиме между Украиной и Государством Израиль.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, в Израиле с официальным визитом находится министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО.

Во время его встречи с Президентом Государства Израиль Шимоном ПЕРЕСОМ стороны высоко оценили уровень политического диалога и экономического сотрудничества между двумя странами и обсудили комплекс актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и сотрудничества Украины и Израиля при международных организациях.

Особое внимание во время встречи было уделено подписанию Соглашения об отказе от визовых требований для лиц, которые пользуются паспортами гражданина или служебными паспортами Украины и Государства Израиль. «Сегодня мы намерены подписать Соглашение об отказе от визовых требований для людей, которые пользуются паспортами гражданина или служебными паспортами. Это большой шаг навстречу ожиданиям наших граждан, которые смогут путешествовать без барьеров между нашими странами. Мы ожидаем, что договоренности Украины и Израиля позволят углубить не только межчеловеческие контакты, но и усилить деловые связи, экономическое и научное сотрудничество», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

При этом он подчеркнул, что торговые отношения Украины и Израиля, деловые контакты и культурные связи в последнее время стали выходить на качественно новый уровень. «Высокий уровень взаимопонимания и доверия позволяют нам реализовывать взаимовыгодные проекты в разных сферах», - подчеркнул К.ГРИЩЕНКО.

К.ГРИЩЕНКО и Ш.ПЕРЕС обсудили вопросы сотрудничества Украины и Израиля в международных организациях, в частности, в рамках Организации Объединенных Наций, и возможности кооперации в сфере высоких технологий. Стороны подтвердили высокую активность диалога в рамках ООН при рассмотрении ближневосточных вопросов.

К.ГРИЩЕНКО Передал Ш.ПЕРЕСУ приглашение от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА посетить Украину с визитом.

Ш.ПЕРЕС подтвердил свое намерение осуществить визит в Украину до конца этого года.