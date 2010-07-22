Отнимать землю у детского санатория в Алупке не будут

Высший хозяйственный суд Украины отменил решение суда первой инстанции, отказавшего детскому специализированному санаторию имени Боброва Министерства здравоохранения Украины в иске к властям Алупки из-за сокращения земли оздоровительного учреждения более чем в 2 раза - с 11,2 до 4,8 гектара.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Крыма, которым располагает УНИАН.

"Кассационная инстанция подтвердила, что размер земельного участка в 4,8 га (вместо 11,2), который счел достаточным для санатория Алупкинский горсовет, установлен безосновательно. Ввиду допущенных нарушений при рассмотрении спора прошлогоднее решение Хозяйственного суда Крыма отменено, а дело направлено на новое рассмотрение", - говорится в пресс-релизе.

В 2006 году горсовет Алупки отменил госакт санатория на право пользования землей и изъял у него 6,1 га, дав оформить документы только на 5,1 га. Прокуратура внесла протест на решение депутатов.

Право на корректировку границ горсовет решил отстаивать в суде, при этом забрал у здравницы еще немного земли.

В детском санатории им. Боброва лечат заболевания опорно-двигательного аппарата.