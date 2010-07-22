По Украине пройдут акции протеста против повышения цен на газ

Сегодня в 17.00 Киевский городской совет профсоюзов в связи с повышением цены на газ проводит предупредительную акцию протеста (митинг) у здания городского совета профсоюзов по адресу: ул. Крещатик, 16.

Как сообщили УНИАН в Информационной службе Киевской горпрофсовет, акция будет проходить в соответствии с постановлением президиума Объединения профсоюзов, организаций профсоюзов в г. Киеве „Киевский городской совет профсоюзов” в рамках проведения мероприятий, предусмотренных постановлением президиума Федерации профсоюзов Украины от 19 июля 2010 года „О действиях ФПУ в связи с нарушением законодательства Украины и норм Генерального соглашения при принятии решения о повышении цены на газ”.

Киевский городской совет профсоюзов приглашает представителей СМИ осветить эту акцию.

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Крымские коммунисты призывают жителей автономной республики к массовым акциям протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги и требуют от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и премьера Николая АЗАРОВА отменить постановление национального регулятора о подорожании газа для населения с 1 августа на 50%.

«Участники собрания требуют от Президента В.ЯНУКОВИЧА и его правительства отменить антинародное решение о повышении цены на природный газ и призывают крымчан выйти повсеместно на митинги, демонстрации, а если необходимо и на забастовки против повышения цен и тарифов на газ и коммунальные услуги», - говорится в заявлении, которое принято сегодня на встрече с депутатами-коммунистами советов всех уровней на главной площади Симферополя.

Организованная горкомом КПУ встреча переросла в митинг против повышения цен на газ, сообщили УНИАН в пресс-службе лидера коммунистов Крыма Леонида ГРАЧА.

Главными лозунгами акции были «Нет повышению цен на газ!», «Нет повышению цен на услуги ЖКХ!», «Регионы обещали - обманули!».

Участники митинга осудили решение Национальной комиссии регулирования электроэнергетики и заявили, что правительство Н.АЗАРОВА «услужливо выполняет» требования Международного валютного фонда.

«Власть предержащие цинично объявили народу, что увеличение цены на газ приведет «всего лишь» к удорожанию для населения теплоснабжения и обеспечения горячей водой на 20-25%, замалчивая при этом, что далее взлетят вверх цены и тарифы на продукты питания, товары и услуги первой необходимости», - также отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, отпускные цены на природный газ для населения с 1 августа вырастут на 50%.

Постепенное повышение внутренних цен на газ до экономически обоснованного уровня является одним из обязательств Украины в рамках сотрудничества с МВФ.

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Сегодня в Харькове пройдет акция протеста против повышения тарифов на газ и жилищно-коммунальные услуги для населения.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, по информации заявителей, в митинге на площади Конституции в центре Харькова, который планируется на 16.00, примут участие около 3 тыс. человек.

Заявку на митинг-протест подало Объединение профсоюзов Харьковской области совместно с областной организацией Социалистической партии Украины и представителями Всеукраинской общественной организации «Защита детей войны».

Согласительная комиссия горисполкома попросила организаторов соблюдать меры безопасности. На митинге будут присутствовать представители правоохранительных органов и бригады скорой помощи.

Комментируя события, председатель Объединения профсоюзов Харьковской области Сергей ТЕСЛЕНКО сказал в интервью корреспонденту УНИАН, что митинг в Харькове организован в поддержку всеукраинской акции и имеет целью заставить правительство отказаться от запланированного с 1 августа повышения на 50% цен на газ для населения. По его словам, намерение повысить тарифы противоречит ранее принятому постановлению Кабмина о сохранении неизменными цен на газ для населения на протяжении 2010 года.

«Это предупредительные действия, но если не будет реакции правительства, профсоюзы начнут подготовку к масштабной всеукраинской акции протеста», - сказал С.ТЕСЛЕНКО.

Говоря о ситуации в Харьковской области, он отметил «сложную и напряженную» обстановку на некоторых промышленных предприятиях. В частности, сказал профсоюзный лидер, коллективы, где не платят зарплату, уже сегодня заявляют о готовности «к радикальным действиям: забастовок и голодовок».

«Нас удивляют действия НКРЭ и отсутствие реакции со стороны правительства. Мы считаем, что нельзя уничтожать диалог и наработанные мостики и толкать людей на крайние меры. Это никому не нужно», - заявил А.ТЕСЛЕНКО.