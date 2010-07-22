Жертвам нацистских преследований повысят пенсии

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон “О внесении изменений в Закон Украины “О жертвах нацистских преследований” (относительно возраста несовершеннолетних узников и размера повышения пенсии).

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, данный закон Верховная Рада Украины приняла 1 июля 2010 года. За него проголосовали 309 из 370 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено повышение размера пенсии или ежемесячного пожизненного денежного содержания или государственной социальной помощи, которая выплачивается вместо пенсии, в частности, бывшим несовершеннолетним узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания - в размере 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность; бывшим малолетним узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанным инвалидами: инвалидам І группы – в размере 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, ІІ группы, – 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, ІІІ группы, – 30% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность; бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безукоризненную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны – 15% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность; другим лицам – 10% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Закон также предусматривает отнесение к бывшим несовершеннолетним узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания лиц, которым на момент заключения не исполнилось 18 лет (вместо 16).