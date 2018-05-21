Кабмин готовит пенсионный «секвестр»...

Выполняя предписание Международного валютного фонда, которое является одним из условий «продолжения сотрудничества» на кругленькую сумму в 14,9 млрд. долл., правительство таки провело через Раду сокращение дефицита бюджета 2010 года (на 17 млрд. грн. – до 54 млрд. грн., или 4,99% ВВП). Закон парламентарии приняли без всякого обсуждения. Секвестр государственной казны затронет и Пенсионный фонд, финансовая дыра которого на сегодняшний день составляет около 29 млрд. грн., или 15% общего бюджета фонда. Ее предполагается «ушить» на треть. «Сократительные» меры, по словам вице-премьера Сергея Тигипко, позволят в дальнейшем сбалансировать и стабилизировать экономическую ситуацию, что создаст предпосылки для снижения дефицита бюджета в 2011 году до уровня 3,5% ВВП. Что и «рекомендует» МВФ…

Что касается дефицита Пенсионного фонда, то амбициозные планы Кабмина кажутся, по меньшей мере, «обыкновенным чудом», именно обыкновенным с учетом налоговых «забав» власти. Эксперты спрогнозировали, чего от затеи верхов стоит ожидать пенсионерам и тем, кому повезет дожить до заслуженного отдыха, а также налогоплательщикам, средствами которых будут латать трещащий по швам бюджет ПФ…

Кто "поможет" Пенсионному фонду…

Пока правительство не детализировало меры по сокращению дефицита бюджета ПФ. Возможно, чиновники решили довести пенсионную реформу до логического завершения, что в действительности означает просто ее начать. Вероятнее всего, основной задачей будет мобилизовать поступления в фонд, задействовав все имеющиеся источники. Собственных средств у государства нет, поэтому предполагаемый вариант является самым реалистичным.

Первыми, кому «достанется на орехи», будут «упрощенцы». Как известно, 15 июля Президент подписал ряд документов, в т.ч. изменения в госбюджет-2010 и закон об общеобязательном государственном пенсионном страховании, разработанный под руководством С.Тигипко. Как результат - упразднен дифференцированный подход в вопросе уплаты пенсионных взносов предпринимателями. “Никаких исключений для предпринимателей, которые уже имеют полный пенсионный стаж или получают пенсию по возрасту, или по инвалидности, нет... Будут платить все”, - отмечает председатель комитета защиты предпринимательства при оппозиционном правительстве Оксана Продан.

Да и сумма немаленькая у нововведения - размер пенсионного взноса повышен с 80 грн. до почти 300 грн.

Справедливости ради стоит отметить, что годом ранее О.Продан совместно с тогдашней главой Госкомпредпринимательства Александрой Кужель инициировали повышение пенсионных взносов для «упрощенцев», идею затем реализовало правительство. Так, с мая 2009-го взносы на пенсионное страхование для этого ряда предпринимателей выросли до 208 грн. с 6-84 грн. (постановление Кабмина №366 от 14 апреля 2009 года). Однако осенью того же года Окружной административный суд Киева признал данное решение незаконным и упразднил его. «Упрощенцы», которых тогда насчитывалось 1,392 млн., смогли спокойно вздохнуть, но кислорода хватило не надолго - до прихода новой власти.

По мнению специалиста Института экономических исследований и политических консультаций Александры Бетлий, «упрощенцы» - достаточно весомый источник пополнения казны ПФ. Хотя, нервничать им следует совсем по другому поводу – в проекте Налогового кодекса сокращается перечень видов деятельности, которыми они могут заниматься. Кабмин планирует перевести часть предпринимателей с упрощенной системы налогообложения на общую, что, соответственно, для многих означает повышение размера взноса в Пенсионный фонд. Глядишь, и деньги в фонд потекут рекой. “Хотя, все под вопросом, т.к. большинство предпринимателей могут уйти в тень”, - считает эксперт. Зная предприимчивость нашего народа, с этим нельзя не согласиться…

Старые идеи на новый манер

«Ушивать» бюджетные дыры можно не только путем увеличения поступлений, но и сокращая расходы. Вот тут-то и встает вопрос пенсионной реформы, в частности повышения пенсионного возраста, на чем так настаивает МВФ. Но, эти механизмы не дадут быстрого эффекта, отмечает А.Бетлий. "Если и повышается (пенсионный возраст – авт.), то этапами - на несколько месяцев, на полгода, особенно ощутимых результатов от таких шагов сразу не будет”, - сказала эксперт.

Программа экономических реформ Президента предусматривает постепенное увеличение пенсионного возраста для женщин до 6о лет на протяжении 10 лет, также запланировано приблизить пенсионный возраст украинцев к европейским стандартам – 65 лет, для участников второго уровня пенсионной системы.

Еще одним вариантом сокращения расходов бюджета ПФ видится пересмотр максимальных пенсий. “Они давно должны были быть пересмотрены, в принципе, об этом уже заявлялось. В частности, речь идет о персональных пенсиях, которые получают в прошлом высокие должностные лица, а также о так называемых особых пенсиях, к примеру, для военнослужащих... Но ожидать, что будут сокращены «общие» пенсии по возрасту не стоит, вероятнее всего, они в дальнейшем будут расти, т.к. это социально чувствительная тема. Да и местные выборы не за горами”, - отмечает эксперт Международного центра перспективных исследований Максим Борода.

Вместе с тем, в следующем году власть продолжит выполнять обещанное – повышать заработную плату. “Возможно, повышение пенсий будет идти немного меньшими шагами, чем рост фонда оплаты труда. В данном случае будет сокращаться дефицит ПФ”, - считает А.Бетлий.

Также может быть имплементирована законодательная норма о сокращении пенсий работающим пенсионерам. “Хотя я, например, такой шаг не приветствую. Если мы еще пенсионерам запретим работать, сокращая пенсию, то это не корректно”, - подчеркнула эксперт.

Подытоживая все вышесказанное, вырисовываются несколько очертаний перспективы. Первое – под фискальным давлением минимум 15% «упрощенцев», согласно оценке объема «мигрантов» парламентского Комитета по вопросам промполитики, уйдет в тень. А это отнюдь не увеличение поступлений в госказну, а сокращение.

Второе – реформирование пенсионной системы в ближайшее время не предвидеться. Этому «поспособствуют» и местные выборы, и дырявый бюджет, и скандальный Налоговый кодекс.

Третье – «особые» пенсии пересматривать сейчас никто не будет. Разве можно «своих» обидеть… Между тем, почти половина из 13 млн. украинских пенсионеров получают минималку. Как же в такой ситуации урезать расходы ПФ?

Да очень просто – за счет самих же пенсионеров. Примеры есть. Как известно, правительство очень напряглось в связи с повышением им же тарифов на газ, что неминуемо подымет стоимость ЖКУ. Основной вопрос - субсидии. А их нужно будет предоставить свыше 1,5 млн. семей. Обещалось сделать так, что получить «помощь» государства можно будет, не выходя из дома. Но все эта документация стоит денег, а где их взять в наше тяжелое время… Кабмин придумал – 6,596 млн. изыщут «путем уменьшения расходов по бюджетной программе "Ежегодная разовая денежная помощь ветеранам войны и жертвам нацистских преследований" (постановление Кабмина №624 от 21 июля).

Думаю, комментарии излишни…

Юлия Главацкая (УНИАН)