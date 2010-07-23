Задолженность по зарплате за месяц превысила 2 млрд. грн.

Председатель Национального форума профсоюзов Украины Мирослав ЯКИБЧУК заявляет, что задолженность по выплате зарплаты за последний месяц в Украине превысила 2 млрд. грн., а, учитывая распространенную практику выплаты зарплат «в конвертах», она достигает 4 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщила в пресс-службе НФПУ.

«Поскольку за последние 10 лет ни одно высокопоставленное должностное лицо или работодатель не понесло наказания за рост задолженности по заработной плате, это создало атмосферу общей безответственности как среди работодателей, так и среди чиновников, которые должны контролировать соблюдение законности на предприятиях», - отметил М.ЯКИБЧУК.

При этом он напомнил, что Национальный форум профсоюзов Украины в начале июля обращался к главе правительства, в частности, предоставив список десяти предприятий, где самые большие задолженности по зарплате. В своем письме профсоюзы требовали применить санкции, вплоть до увольнения, как к руководителям предприятий, которые входят в сферу управления органов государственной исполнительной власти, так и предприятий другой формы собственности, потому что все они работают в Украине а, следовательно, украинское правительство несет за них ответственность.

НФПУ отмечает, что до сих пор профсоюзы не получили ответа от Кабинета министров, и ни один из упомянутых руководителей не был наказан за задержку с выдачей зарплаты.

«НФПУ также предложил конкретные законодательные инициативы, которые бы сделали невозможным увеличение задолженности по зарплатам в будущем, - сказал М.ЯКИБЧУК. – В частности, мы предложили принять закон о первоочередной выплате зарплат работникам на предприятиях, которые банкротятся, закон о создании Фонда выплаты зарплат, который будет компенсировать потери наемных работников на заводах-банкротах, а также законодательную норму, которая налагает финансовые санкции на предприятия-должники».

По словам М.ЯКИБЧУКА, наибольшая задолженность по зарплате сегодня до сих пор наблюдается в Донецкой, Луганской, Харьковской областях и Киеве, а наиболее проблемными отраслями экономики остаются транспортная, машиностроительная, угледобывающая и химическая.