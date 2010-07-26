Законопроект об игорном бизнесе будет готов до конца июля

Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства (Госкомпредпринимательства) совместно с Министерством финансов до конца июля завершат разработку законопроекта об игорном бизнесе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил заместитель председателя комитета Сергей ТРЕТЬЯКОВ.

«Игорный бизнес будут регулировать жестко, не так, как это было за последние годы», - подчеркнул он.

С.ТРЕТЬЯКОВ также сообщил, что законопроект в августе будет направлен на согласование со всеми министерствами и ведомствами. «Практически все операторы рынка согласны с нашим подходом к регулированию сферы», - подчеркнул он.

Законопроектом предлагается определить следующие зоны для игорного бизнеса: 5-звездочные отели на всей территории Украины, 3-4-звездочные отели только в Крыму, и будут определены отдельные города-курорты, где это можно будет внедрить. Список городов на сегодняшний день уточняется, также ведутся переговоры с губернаторами.

Лицензия будет стоить 5 млн. долл. на 7 лет. Будут сохранены торговые патенты – на каждую игровую единицу будет свой торговый патент.

«Будут определены более жесткие условия к организатору азартных игр, к игровому залу, помещениям, где будет организован игорный бизнес. Игровые автоматы мы пока предлагаем запретить, но мы посмотрим, как будут все министерства и ведомства (подходить к этому вопросу – УНИАН). Интерактивные игры мы также предлагаем запретить. То есть играть, если дома, вы можете, а предоставление услуг по интерактивным играм будет запрещено», - сказал С.ТРЕТЬЯКОВ.

Справка УНИАН. Закон о запрещении игорного бизнеса в Украине вступил в силу в конце июня 2009 года. Он действует до принятия специального закона, который позволит заниматься таким бизнесом в специально созданных зонах.